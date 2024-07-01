В США криптобиржа Binance не убедила суд отклонить большинство исков от регулятора

Опубликовано 01 июля 2024, 05:15
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В США криптобиржа Binance не убедила суд отклонить большинство исков от регулятораСуд учитывает интересы обеих сторон
В США федеральный судья Эми Берман Джексон частично отклонила иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже активов крупнейшей в мире криптобиржи Binance (BNB) на вторичном рынке. SEC обвиняла Binance и в махинациях стабильной монетой Binance USD (BUSD), но судья отказалась удовлетворить и этот иск.
Однако юристам биржи не удалось убедить суд отклонить все иски. Джексон рассмотрит по существу иск регулятора в связи с программой размещения ставок Binance и продажей BNB после первоначального размещения монет и нарушениями действующего законодательства в области борьбы с мошенничеством.
Щепетильным моментом для Binance является претензии SEC из-за того, что осужденный за отмывание денег глава компании Чанпэн Чжао действовал «как контролирующие лицо». Под его руководством Binance не была зарегистрирована в соответствии с Законом о биржах, хотя это была обязанность компании.