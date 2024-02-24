В США криптобиржа Binance заплатит Минюсту $4,3 млрд за нарушерие законов

Опубликовано 24 февраля 2024, 14:35
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В США криптобиржа Binance заплатит Минюсту $4,3 млрд за нарушерие законовВ рамках специальной сделки с Минюстом
Федеральный суд Западного округа Вашингтона одобрил выплату криптобиржей Binance $4,3 млрд в рамках сделки по признанию вины за нарушение санкций, в том числе антироссийских, и законов по отмыванию денег.
Биржа согласилась признать вину и обязалась соблюдать законы США. В рамках сделки с Минюстом США по признанию вины, чтобы не платить огромный штраф — американское законодательство такое допускает — биржа должна выплатить ведомству указанную сумму и должен быть назначен независимый наблюдатель, который в течение 5 лет будет контролировать соблюдение требований со стороны криптобиржи.
Сделка была заключена в ноябре 2023 года, когда от управления Binance отошёл попавший под суд основатель компании Чанпэн Чжао.