В США криптобиржа Binance заплатит Минюсту $4,3 млрд за нарушерие законов

Биржа согласилась признать вину и обязалась соблюдать законы США. В рамках сделки с Минюстом США по признанию вины, чтобы не платить огромный штраф — американское законодательство такое допускает — биржа должна выплатить ведомству указанную сумму и должен быть назначен независимый наблюдатель, который в течение 5 лет будет контролировать соблюдение требований со стороны криптобиржи.

Сделка была заключена в ноябре 2023 года, когда от управления Binance отошёл попавший под суд основатель компании Чанпэн Чжао.