В США криптобиржи выплатили государству $32 млрд штрафов

Сумма приведена за несколько лет и составляет не менее $32 млрд. Рекордным стал 2024 год: $19,45 млрд. С начала года государство взыскало $12,7 млрд по делу FTX и Alameda. Ещё $11,2 млрд будут истрачены на погашение претензий кредиторов.

Уточняется, что в итоговую сумму включены только взыскания с компаний, без учёта персональных штрафов и выплат, наложенных на отдельных топ-менеджеров Комиссией по срочной биржевой торговле.