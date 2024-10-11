В США криптобиржи выплатили государству $32 млрд штрафов

Опубликовано 11 октября 2024, 22:301 мин.
В США криптобиржи выплатили государству $32 млрд штрафовБольше всего в 2024 году
Агрегатор информации о криптовалютах CoinGecko назвал общую сумму штрафов и выплат в рамках урегулирования претензий, которую регулирующие органы США взыскали с криптобирж.
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Сумма приведена за несколько лет и составляет не менее $32 млрд. Рекордным стал 2024 год: $19,45 млрд. С начала года государство взыскало $12,7 млрд по делу FTX и Alameda. Ещё $11,2 млрд будут истрачены на погашение претензий кредиторов.
Уточняется, что в итоговую сумму включены только взыскания с компаний, без учёта персональных штрафов и выплат, наложенных на отдельных топ-менеджеров Комиссией по срочной биржевой торговле.