В США криптовалютчики продали государству купленное у него же электричество

Riot заработала на перепродаже электроэнергии $9,5 млн. Это позволило частично покрыть убытки, вызванные срезки падением биткоина. Отмечается, что в 2021 году Riot намайнила 443 биткоина на сумму $15,5 млн, а в 2022 — 318 биткоинов на $7 млн.

Неизрасходованное электричество у криптовалютчиков осталось благодаря тому, что они стали экономить на добыче биткоинов из-за повышенного спроса на электроэнергию и, как следствие, высоких цен на неё. Повлияла на это также изматывающая жара в Техасе, вынудившая отключить часть оборудования, что позволило сэкономить 11,7 мВт-часов.