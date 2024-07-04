В США криптовалютные компании обязали детально отчитываться перед налоговой

Кастодиальные сервисы — в которых держатели криптовалют хранят активы — с 1 января 2025 года должны будут предоставлять Налоговому управлению США подробные отчёты о движении средств, о каждой транзакции. Первыми, кто получит налоговые уведомления, будут держатели криптовалют, обналичившие от $10 тысяч или продавшие NFT на сумму от $600.

Под новые правила подпадут крупные компании вроде Coinbase и Kraken. Однако авторы законопроекта столкнулись с серьёзными техническими проблемами, препятствующими проработке некоторых норм: пока нет представления, как можно обязать отчитываться децентрализованные биржи и финансовые проекты.

Несмотря на работу над законопроектом, пока пользователи сами решают, отчитываться им перед налоговой или нет. Но с 2026 года ведомство начнёт самостоятельно формировать и выставлять счета держателям криптовалют.

Новый закон горячо обсуждается в кулуарах различных мероприятий криптовалютной отрасли. И отнюдь не в пользу нынешнего президента и его окружения.