В США криптовалютный сервис обвинили в отмывании денег хакеров из Северной Кореи

В США криптовалютный сервис обвинили в отмывании денег хакеров из Северной КореиИ ввели против него санкции
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении биткоин-миксера Sinbad.io. Это сервис для разделения криптовалютных переводов на мелкие транзакции на разные кошельки.
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Ведомство связывает деятельность Sinbad.io, в том числе с отмыванием денег северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group. По данным , хакеры взломали блокчейн-платформы Harmony's Horizon, Axie Infinity и другие сервисы.
Также специалисты считают, что Sinbad.io — версия биткоин-миксера Blender, который ранее попал под санкции американского Минфина из-за связи с Lazarus Group.
Официальная позиция Минфина США заключается в необходимости блокировки таких сервисов, чтобы не допустить финансирования «преступных ядерных и кибертехнологий».