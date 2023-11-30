В США криптовалютный сервис обвинили в отмывании денег хакеров из Северной Кореи

Ведомство связывает деятельность Sinbad.io, в том числе с отмыванием денег северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group. По данным , хакеры взломали блокчейн-платформы Harmony's Horizon, Axie Infinity и другие сервисы.

Также специалисты считают, что Sinbad.io — версия биткоин-миксера Blender, который ранее попал под санкции американского Минфина из-за связи с Lazarus Group.

Официальная позиция Минфина США заключается в необходимости блокировки таких сервисов, чтобы не допустить финансирования «преступных ядерных и кибертехнологий».