В США лечить мышечную боль будут с помощью шлемов виртуальной реальности

Новый метод уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Курс состоит из 56 сеансов продолжительностью от 2 до 16 минут. Проводить сеансы необходимо каждый день в течение восьми недель. Лечение может проводиться дома или под присмотром врача.

Курс представляет собой когнитивно-поведенческие методы, воздействующие на нервную систему с помощью расслабляющих дыхательных упражнений.

«Миллионы взрослых живут с хронической болью в пояснице, которая может повлиять на разные аспекты их повседневной жизни. Уменьшение боли является важным шагом на пути к комфортной и полноценной жизни. Сегодня мы считаем, что можем помогать людям, не используя опиоидные обезболивающие препараты», — отметил специалист из FDA, доктор медицинских наук Кристофер М. Лофтус.