В США McDonald’s открыла первый ресторан, в котором работают только роботы

Здание этой точки меньше стандартных ресторанов сети и в нём работают только роботы. Также ресторан оснащён конвейерной лентой для получения клиентами заказов навынос.

Точка работает преимущественно для водителей и клиентов, которые заказывают еду на ходу. При этом контактировать с обслуживающим персоналом не нужно.

Заказы можно оформлять тремя способами. Первый способ заключается в том, что клиент может заказать еду с помощью сенсорного экрана и расплатиться как банковской картой, так и наличными. Заказчики на автомобилях могут выбрать между стандартным способом заказа для водителей и мобильным приложением.

В ресторане все заказы выдаёт конвейерная лента. Возле ресторана расположена парковка для курьеров.