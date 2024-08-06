В США Минюст засудил Google: компанию признали монополистом среди поисковиков

Обвинения сводятся к тому, что Google платит производителям смартфонов и компьютеров «миллиарды долларов» для поддержки своего доминирования. Одна из зафиксированных сделок оценивается в $26 млрд.

В связи с решением суда Минюст будет искать механизмы воздействия на компанию, хотя наказание может свестись и к простому ограничению и контролю за сделками Google.

«Google — монополист, и действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — в частности, сказано в судебном заявлении.