Наука и технологии
Опубликовано 06 августа 2024, 16:30
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В США Минюст засудил Google: компанию признали монополистом среди поисковиков

Теперь начнётся подбор наказания
Минюст США добился судебного решения о признании Google монополистом на рынке поисковых систем. Согласно решению федерального судьи, Google использовала доминирующее положение на рынке для того, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию.
В США Минюст засудил Google: компанию признали монополистом среди поисковиков
© Arthur Osipyan / Unsplash

Обвинения сводятся к тому, что Google платит производителям смартфонов и компьютеров «миллиарды долларов» для поддержки своего доминирования. Одна из зафиксированных сделок оценивается в $26 млрд.

В связи с решением суда Минюст будет искать механизмы воздействия на компанию, хотя наказание может свестись и к простому ограничению и контролю за сделками Google.

«Google — монополист, и действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — в частности, сказано в судебном заявлении.