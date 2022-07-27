В США могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян

К тому же на данный момент в США уже зарегистрировано 2,9 тысяч подтверждённых случаев обезьяньей оспы, два из которых — дети.

Как водится, у идеи введения ЧС появились как сторонники, так и противники. Сторонники утверждают, что введение ЧС поможет власти обойти все существующие бюрократические препоны. А противники считают, что это не более чем символический шаг; по их мнению, в стране сейчас противоречивая внутрення политика, поскольку президент сосредоточен на других вопросах, поэтому ЧС ничего не решит, в том числе с вакцинами.