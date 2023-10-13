В США может случиться рост биткоина, если регулятор признает ETF

Речь идёт об апелляции SEC на решение суда от 29 августа, которое отменило отклонение ведомством предложения Grayscale о спотовом биткоин-ETF. Компания подала в суд и выиграла дело.

Коллегия из трёх судей Апелляционного суда США по округу Колумбия единогласно вынесла решение в пользу Grayscale Investments по иску против SEC. В иске оспаривалось отклонение SEC заявки Grayscale на преобразование ее Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый биржевой фонд биткоина (ETF).

А если апелляции со стороны регулятора не последует, цены на биткоин (BTC) могут взлететь.