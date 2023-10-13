В США может случиться рост биткоина, если регулятор признает ETF

В США может случиться рост биткоина, если регулятор признает ETF13 октября — последний день подачи апелляции
В США 13 октября истекает срок подачи аппеляции Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) — госрегулятором, который в частности занимается криптовалютами. И если SEC не подаст апелляцию в течение этих суток, ведомству придётся признать спотовые биткоин-ETF.
Речь идёт об апелляции SEC на решение суда от 29 августа, которое отменило отклонение ведомством предложения Grayscale о спотовом биткоин-ETF. Компания подала в суд и выиграла дело.
Коллегия из трёх судей Апелляционного суда США по округу Колумбия единогласно вынесла решение в пользу Grayscale Investments по иску против SEC. В иске оспаривалось отклонение SEC заявки Grayscale на преобразование ее Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый биржевой фонд биткоина (ETF).
А если апелляции со стороны регулятора не последует, цены на биткоин (BTC) могут взлететь.