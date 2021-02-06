В США мужчина проглотил наушник AirPods во сне

При этом 38-летний Готье не сразу понял, что внутри его организма находится техника Apple, пишет Daily Mail. Неладное мужчина заподозрил после того, как его начало рвать при попытке воды и столкнувшись с проблемами дыхания. Сверху на всё это добавилась и утеря второго наушника AirPods.

Когда мужчина попал в больницу, врачи в первую очередь предположили отравление. Но после того, как был сделан рентген, стало ясно, что причиной недомогания стал проглоченный аксессуар Apple. Операция по извлечению хоть и прошла успешно, но Готье всё же пожаловался на то, что теперь встроенный микрофон AirPods испорчен и не работает.