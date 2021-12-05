В США мужчина вырастил зуб в собственном носу

Началось всё с того, что мужчина обратился к врачам с жалобой на бесконечную заложенность носа. После того, как медики провели исследование, они выяснили, что пациент загадочным образом вырастил в собственном носу лишний зуб.

При этом врачи подтверждают, что подобное и вправду случается. Правда, вероятность этого около 0,1%. Куда чаще люди сталкиваются с неправильным ростом зубов, например, в перевёрнутом состоянии. Правда, в таком случае они чаще всего сами выпадают, без посторонней помощи.

Сообщается, что американцу провели операцию, в результате которой из носовой полости был извлечён зуб около 14 мм в длину и 10 мм в ширину.