В США мужчина заразился на танцах оспой обезьян

По словам пациента, он не имел половых контактов с мужчинами, не употреблял наркотики, не носил маску. А все участники были в открытой одежде с оголёнными руками и в шортах, как и сам пострадавший.

Примечательно, что за три месяца до заболевания обезьяньей оспой, мужчина прошёл курс лечения от сифилиса. При этом у него не было симптомов, характерных для оспы обезьян: перед появлением сыпи на коже у пациента не было лихорадки, озноба, головной боли, увеличения лимфатических узлов, кашля, усталости или боли в аноректальной области. Также у пациента не было сыпи в области гениталий.

Специалисты заявили, что данный случай — наглядный пример того, что массовые скопления людей могут быть источником вируса оспы обезьян, хотя большинство заболевших в 2022 году заразились именно во время полового контакта между мужчинами. По мнению врачей, нетипичные симптомы у пациента показали важность локального тестирования обезьяньей оспы, поскольку именно лабораторный тест позволил выявить вирус и поставить диагноз в течение 12 часов после возникновения первых симптомов.