В США мужчину оштрафовали на рекордные $1,2 млрд за «порноместь» бывшей девушке

Недавно в суд Техаса обратилась девушка, отмеченная в документах как «DL», с требованием осудить действия её бывшего возлюбленного и возместить моральный ущерб в размере $100 млн за систематические преследования и «сексуальное насилие над личностью». Мужчина получил доступ к социальным сетям, электронной почте и системе видеонаблюдения в доме матери пострадавшей, благодаря чему снимал интимные фото и видео бывшей девушки и рассылал их разным людям.

Например, он создавал фейковые аккаунты в соцсетях, публиковал интимные снимки девушки, отмечая на них друзей, родственников и работодателей жертвы. Также он создал аккаунт на одном из облачных хранилищ и рассылал фото по электронной почте.

Сначала постлавшая оборотилась в полицию, но не получила никакой помощи. Тогда она подал иск в уголовный суд штата Техас с требованием наказания «бывшего» и возмещения ущерба. При этом мужчине не реагировал ни на вызовы в полицию, ни на одно из судебных извещений.

В итоге на строну пострадавшей встал суд присяжных, занявший принципиальную позицию в этом вопросе и приговоривший ответчика к возмещению морального ущерба на беспрецедентную сумму в $1,2 млрд.

«Мы благодарны присяжным за то, что они заняли решительную позицию насчёт отвратительного поведения ответчика и против сексуального насилия с использованием фотографий», — говорится в заявлении адвоката истицы.