В США на подлодки установят лазеры для уничтожения беспилотников

Наука и технологии
Сегодня в 16:43
В США на подлодки установят лазеры для уничтожения беспилотниковТакже они могут взять на себя и «заботу» о вражеских кораблях
В сети появилась информация о свежей концепции, которую прорабатывают военно-морские силы (ВМС) США. Согласно ней, в будущем на подводные лодки будут устанавливаться специальные лазеры для уничтожения вражеских беспилотников.
На сегодняшний день лазерное оружие уже используется в американском флоте. Оно способно поражать небольшие дроны и самолёты. Но его использование всё ещё сопряжено с рядом сложностей.
Подводные же лазеры, которые и будут устанавливаться на субмарины, имеются ещё больше потенциальных проблем. Чего только стоит их возможность работать на сильно ограниченном числе частот и меньшей (в сравнении с воздушными установками) мощности, пишут Актуальные новости.
Но несмотря на это, военное командование Соединённых Штатов планирует начать использовать подобный тип вооружения. Как рассказал аналитик Центра стратегических оценок Брайан Кларк, такие лазеры позволят более эффективно выводить из строя вражеские корабли и дроны.