В США на производителя принтеров HP подали коллективный антимонопольный иск

В иске указано, что HP Inc «пыталась воспользоваться невозвратными затратами клиентов», которые пользователи понесли в силу покупки более дешёвых и «не родных» картриджей, блокировавшихся на принтерах прошивкой, выпущенной между концом 2022 и началом 2023 года.

В письме также отмечено в ответ на апелляцию HP, что уже бывшие клиенты «никогда не заключали никаких договорных соглашений о покупке только чернил под маркой HP до получения обновлений прошивки».

Аргумент HP основан том, что картриджи без «чипов безопасности» не могут работать на принтерах бренда. И что компания «приложила немало усилий», чтобы сообщить об этом клиентам.