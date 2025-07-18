В США на смартфонах скоро заработает прямая спутниковая связь Direct to Cell

Проект T-Satellite — это партнёрство между T-Mobile и Starlink, которое позволит звонить и отправлять SMS-сообщения напрямую через спутники, работающие по принципу «сотовые вышки в космосе». Из 7000 спутников орбитальной группировки Starlink в проекте задействовано 657 аппаратов, которые будут использованы для покрытия «зон без связи».

Собственный спутник T-Mobile находится на этапе бета-тестирования с декабря 2024 года, что является частью программы по расширению зон покрытия спутниковой связи по технологии Direct to Cell.