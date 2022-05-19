В США на учениях лазером сбили летящие мины

В войсках это оружие должно быть уже в этом году

В рамках программы DE M-SHORAD — Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense, в соответствии с которой США разрабатывают оружие направленной энергии для перспективных комплексов ПВО ближнего радиуса действия, были проведены учения по поражению летящих артиллерийских мин лазером.