В США на учениях лазером сбили летящие мины

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В США на учениях лазером сбили летящие миныВ войсках это оружие должно быть уже в этом году
В рамках программы DE M-SHORAD — Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense, в соответствии с которой США разрабатывают оружие направленной энергии для перспективных комплексов ПВО ближнего радиуса действия, были проведены учения по поражению летящих артиллерийских мин лазером.
Лазерный 50-ваттный модуль создан компанией Raytheon и установлен на боевую машину Stryker. В ходе испытаний модуль обнаружил, отследил и поразил несколько летящих артиллерийских 60-миллиметровых мин. Уже в 2022 году американская армия должна получить 4 таких комплекса.
При этом пока не известно, сможет ли комплекс поразить большое количество летящих мин или 122-мм снаряды установок 9П132 «Град-П».