В США на $300 млн оштрафовали агентства, использующие роботов для обзвона

Сумма штрафа рекордна: ведомство затребовало компенсаций на $300 млн не только за незаконные маркетинговые звонки, но и за взлом номеров. К тому же соучредители компании Рой М. Кокс и Аарон Майкл Джонс не имеют права на маркетинговые звонки: на них Федеральной торговой комиссией и штатом Техас наложен пожизненный запрет.

Компания действовала под разными названиями: Sumco Panama, Virtual Telecom, Davis Telecom и другими. Действует мошенническая компания, предоставляющая «сомнительные гарантии» на обслуживание автомобилей, с 2018 года, в 2021 году было совершено порядка 5 млрд роботизированных звонков с 500 млн номеров.