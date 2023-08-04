Наука и технологии
11:44, 04 августа 2023
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В США на $300 млн оштрафовали агентства, использующие роботов для обзвона

Это рекордная сумма штрафа

Федеральная комиссия по связи США (FCC) оштрафовала американскую компанию, которая занималась рекламными обзвонами американцев, используя робота.

Сумма штрафа рекордна: ведомство затребовало компенсаций на $300 млн не только за незаконные маркетинговые звонки, но и за взлом номеров. К тому же соучредители компании Рой М. Кокс и Аарон Майкл Джонс не имеют права на маркетинговые звонки: на них Федеральной торговой комиссией и штатом Техас наложен пожизненный запрет.

Компания действовала под разными названиями: Sumco Panama, Virtual Telecom, Davis Telecom и другими. Действует мошенническая компания, предоставляющая «сомнительные гарантии» на обслуживание автомобилей, с 2018 года, в 2021 году было совершено порядка 5 млрд роботизированных звонков с 500 млн номеров.

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