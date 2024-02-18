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Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2024, 04:16
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В США на защиту людей от дипфейков встанет торговое ведомство

Преследовать начнут даже разработчиков кода для такого ИИ
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начинает настоящую борьбу с авторами дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта и направленных против правительственных и коммерческих организаций.
В США на защиту людей от дипфейков встанет торговое ведомство

© Ferra.ru

Ведомство объявило об утверждении правил, позволяющих направлять федеральные иски непосредственно против мошенников, которые подделывают обращения правительственных учреждений и чиновников, выступают от лица финансовых и коммерческих компаний. Причём FTC будет преследовать и разработчиков кода для таких моделей ИИ.

Однако в первоначальной редакции эти правила не затрагивают проблему использования ИИ-дипфейков, имитирующих частных лиц. И в этом кроется серьёзная проблема безопасности. Поэтому торговое агентство выпустило дополнительное уведомление, в котором просит общественность высказать своё мнение о том, должны ли «частные» дипфейки подпадать под действие новых правил.

«Мошенники используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы выдавать себя за людей с жуткой точностью и в гораздо более широких масштабах. С учётом того, что клонирование голоса и другие мошенничества с использованием искусственного интеллекта набирают обороты, защита американцев от мошенничества с выдачей себя за другого человека является как никогда важной», — заявила председатель FTC Лина Хан.

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#искусственный интеллект
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#сша
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#фейк