В США начал распространяться новый вариант штамма коронавируса «Омикрон»

Как сообщается, на прошлой неделе уровень распространения нового варианта составлял 11,2%, на этой — 18,3%. На ХВВ приходится больше половины случаев заболевания на северо-востоке США.

Специалисты ожидают, что в силу праздничной интенсивности поездок людей по всей стране, заболеваемость вырастет ещё больше.