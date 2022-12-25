00:37, 25 декабря 2022
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В США начал распространяться новый вариант штамма коронавируса «Омикрон»На него приходится половина заболеваемости на северо-востоке Штатов
Центр США по контролю и профилактике заболеваний сообщил о росте заболевапемости новым подвидом омикрон-штамма корронавируса ХВВ.
Фото: Bostonherald.com
Как сообщается, на прошлой неделе уровень распространения нового варианта составлял 11,2%, на этой — 18,3%. На ХВВ приходится больше половины случаев заболевания на северо-востоке США.
Специалисты ожидают, что в силу праздничной интенсивности поездок людей по всей стране, заболеваемость вырастет ещё больше.