В США началась четвёртая волна коронавируса

По его словам, единственная хорошая новость, которую можно отметить на сегодняшний день, это эффективность уже выпущенных вакцин против британского штамма COVID-19, пишет Fox News. При этом не до конца понятно, насколько их наличие может облегчить протекание очередной «волны» в стране.

Напомним, что ранее стало известно о вакцинации каждого пятого американца. Причём в случае с гражданами США речь идёт либо о двух дозах препарата Pfizer/BioNTech или Moderna, либо об одной дозе однокомпонентного решения фармацевтической компании Johnson&Johnson. При этом остаётся часть американцев, которые продолжают не верить в эффективность вакцины.