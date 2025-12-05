В США началась проверка TP‑Link из‑за связей с Китаем

Опубликовано 05 декабря 2025, 18:181 мин.
В США началась проверка TP‑Link из‑за связей с КитаемРассматриваются возможные вводящие в заблуждение заявления
Американская Федеральная торговая комиссия (FTC) начала расследование в отношении производителя сетевого оборудования TP‑Link Systems Inc. Поводом стали подозрения, что компания могла ввести потребителей в заблуждение относительно своих связей с Китаем после реструктуризации.
Как сообщили источники, проверяется, не создавала ли компания ложное ощущение безопасности, представляясь американской и скрывая при этом свои продолжающиеся связи с Китаем. Расследование находится на ранней стадии, и не факт, что FTC подаст официальную жалобу.
Сооснователь TP‑Link Джеффри Чао, который сейчас руководит американским бизнесом, заявил, что компания прозрачно информирует СМИ и власти о своей цепочке поставок. Он отверг обвинения в сокрытии информации и добавил, что не имеет и никогда не имел связей с Китаем.