В США началась разработка истребителя будущего на замену F-35

Напомним, что изначально американскими военными планировалось создать единый ударный истребитель, но по итогу у них ничего и не вышло и они были вынуждены выпустить сразу три вариации F-35: вариант A, вариант B и вариант C. Каждый из них отошел отдельным видам войск, а именно ВВС, ВМС и морпехам.

Сейчас же было принято решение изменить подход к разработке военного самолета, в результате чего был сформирован офис новой программы, а также назначены ее руководители. Флот планирует завершить все приготовления в 2020 фискальном году - делается это в связи с тем, что FY2021 будет последним периодом, в рамках которого есть шансы заложить в бюджет такие большие траты, как разработка истребителя.

По информации издания USNI News, которое и опубликовало материал о новом проекте, прямо сейчас создание нового истребителя находится на стадии обсуждения с представителями авиационной промышленности. Ожидается, что участие в конкурсе на производство станут такие гиганты индустрии как Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman.