В США началась разработка новейшей многоцелевой атомной подлодки

Ожидается, что новинка заменит субмарины класса Virginia (SSN) — они находятся на службе ВМС страны прямо сейчас, пишет Военное Обозрение. Согласно имеющимся данным, военные уже получили необходимые для разработки атомной субмарины средства.

Сообщается, что прямо сейчас специалисты изучают сразу три варианта конструкции нового судна. Одна из них подразумевает использование подлодки класса «Вирджиния», вторая — стратегических субмарины класса «Колумбия», а третья будет абсолютно новым вариантом, разработанным с нуля.

Что интересно, первая многоцелевая АПЛ может быть закуплена уже в 2031 году. А с 2034 года их могут закупать по две единицы ежегодно.