В США начали доставлять посылки с Amazon дронами. Беспилотник сбрасывает их с высоты более 3 метров

Компания представила свой новейший дрон. Именно с его помощью планируется начать сбрасывать посылки с высоты около 3,5 метров в воздухе. Пока что речь идёт лишь о двух городах США.

Беспилотник, получивший название MK27-2, начнёт осуществлять доставку в Локфорде, штат Калифорния, и Колледж-Стейшн, штат Техас уже к концу 2022 года. Устройство способно перевозить посылки весом менее 2,2 кг.