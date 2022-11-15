В США начали доставлять посылки с Amazon дронами. Беспилотник сбрасывает их с высоты более 3 метров

В США начали доставлять посылки с Amazon дронами. Беспилотник сбрасывает их с высоты более 3 метровИнновационный подход
Спустя 9 лет разговоров и обсуждений, Amazon наконец-то готова запустить доставку товаров беспилотниками.
Компания представила свой новейший дрон. Именно с его помощью планируется начать сбрасывать посылки с высоты около 3,5 метров в воздухе. Пока что речь идёт лишь о двух городах США.
Беспилотник, получивший название MK27-2, начнёт осуществлять доставку в Локфорде, штат Калифорния, и Колледж-Стейшн, штат Техас уже к концу 2022 года. Устройство способно перевозить посылки весом менее 2,2 кг.
Сообщается, что если во время полёта девайс столкнётся с другим летательным аппаратом, то он облетит его — для этого в него встроен ряд специальных сенсоров.
Представители Amazon заявили, что уже сегодня тысячи товаров из огромного ассортимента площадки могут быть доставлены с помощью такого беспилотника.