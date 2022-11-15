Наука и технологии
11:53, 15 ноября 2022
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В США начали доставлять посылки с Amazon дронами. Беспилотник сбрасывает их с высоты более 3 метров

Инновационный подход

Спустя 9 лет разговоров и обсуждений, Amazon наконец-то готова запустить доставку товаров беспилотниками.

В США начали доставлять посылки с Amazon дронами. Беспилотник сбрасывает их с высоты более 3 метров

Компания представила свой новейший дрон. Именно с его помощью планируется начать сбрасывать посылки с высоты около 3,5 метров в воздухе. Пока что речь идёт лишь о двух городах США.

Беспилотник, получивший название MK27-2, начнёт осуществлять доставку в Локфорде, штат Калифорния, и Колледж-Стейшн, штат Техас уже к концу 2022 года. Устройство способно перевозить посылки весом менее 2,2 кг.

В США начали доставлять посылки с Amazon дронами. Беспилотник сбрасывает их с высоты более 3 метров

Сообщается, что если во время полёта девайс столкнётся с другим летательным аппаратом, то он облетит его — для этого в него встроен ряд специальных сенсоров.

Представители Amazon заявили, что уже сегодня тысячи товаров из огромного ассортимента площадки могут быть доставлены с помощью такого беспилотника.

Источник фото:dailymail.co.uk
Источник:Daily Mail
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