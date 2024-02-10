В США начали избавляться от китайских аккумуляторов, предназначенных для морпехов

Duke Energy должна вывести из эксплуатации все аккумуляторы CATL на одной из крупнейших баз морской пехоты. К тому же американская компания будет постепенно отказываться от продуктов CATL на своих гражданских проектах.

Это решение ранее не озвучивалось и стало неожиданным для всех сторон. Как отмечает Reuters, высокопоставленные американские чиновники предупредили, что хакеры, связанные с китайским правительством, нацелены на критически важную инфраструктуру США, связанную с сетью, включая электросеть.

И борьба с китайскими компаниями, судя по всему, усилится.