В США начали избавляться от китайских аккумуляторов, предназначенных для морпехов

Опубликовано 10 февраля 2024, 02:19
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В США начали избавляться от китайских аккумуляторов, предназначенных для морпеховБорьба с Китаем обостряется
США продолжают выдавливать Китай с внутреннего рынка. На этот раз на уровне Конгресса началось давление на американскую энергетическую компанию Duke Energy, которая поставляет различным федеральным структурам аккумуляторы китайской компании CATL.
Duke Energy должна вывести из эксплуатации все аккумуляторы CATL на одной из крупнейших баз морской пехоты. К тому же американская компания будет постепенно отказываться от продуктов CATL на своих гражданских проектах.
Это решение ранее не озвучивалось и стало неожиданным для всех сторон. Как отмечает Reuters, высокопоставленные американские чиновники предупредили, что хакеры, связанные с китайским правительством, нацелены на критически важную инфраструктуру США, связанную с сетью, включая электросеть.
И борьба с китайскими компаниями, судя по всему, усилится.