В США начали подготовку к испытаниям обновлённой версии бронетранспортёра Stryker

Главным отличием обновлённых Stryker от предшественников является наличие боевого лазерного оружия, передаёт The Defense Post. Сообщается, что именно такие модели в конечном итоге войдут в состав сил ПВО ближнего радиуса действия. Эксперты заявляют, что мощности боевого лазера вполне может хватить для уничтожения небольших беспилотных летательных аппаратов. Есть, правда, одна оговорка: они должны обладать не самой высокой скоростью передвижения.

Отметим, что американские военные также заявили о желании интегрировать возможности обновлённых боевых машин Stryker с самоходным ЗРК ближнего радиуса действия M1097 Avenger. Таким образом они смогут усовершенствовать систему ПВО конкретных объектов.