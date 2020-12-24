Наука и технологии
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В США начали подготовку к испытаниям обновлённой версии бронетранспортёра Stryker
Именно эта модель будет оснащаться лазерным оружием будущего
Соединённые Штаты заявили о начале подготовки к испытаниям обновлённой версии бронетранспортёра Stryker. Это то самое тестирование, которое должно было пройти раньше, но из-за пандемии было решено его перенести.
Главным отличием обновлённых Stryker от предшественников является наличие боевого лазерного оружия, передаёт The Defense Post. Сообщается, что именно такие модели в конечном итоге войдут в состав сил ПВО ближнего радиуса действия. Эксперты заявляют, что мощности боевого лазера вполне может хватить для уничтожения небольших беспилотных летательных аппаратов. Есть, правда, одна оговорка: они должны обладать не самой высокой скоростью передвижения.
Отметим, что американские военные также заявили о желании интегрировать возможности обновлённых боевых машин Stryker с самоходным ЗРК ближнего радиуса действия M1097 Avenger. Таким образом они смогут усовершенствовать систему ПВО конкретных объектов.