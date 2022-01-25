В США начали подключать домашний интернет со скоростью 5 Гбит/с. Каждый месяц стоит, как бюджетный смартфон Xiaomi

Сообщается, что доступ к более быстрому интернету потенциально могут получить около 5,2 млн абонентов в более чем 70 мегаполисах. В том числе предложение доступно жителям Атланты, Далласа, Канзас-Сити, Лос-Анджелеса и Нового Орлеана.

Но стоит понимать, что стоимость услуги также высока. Например, тариф на 2 Гбит/сек оценён в 110 долларов (8,6 тыс рублей) в месяц, в то время как вариант с 5 Гбит/сек — в 180 долларов (14,1 тыс рублей) в месяц.

Для сравнения, по схожей цене Xiaomi продаёт полноценный смартфон — Redmi Note 10 Lite, за который уже на старте просили 190 долларов (14,9 тыс рублей).