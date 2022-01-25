В США начали подключать домашний интернет со скоростью 5 Гбит/с. Каждый месяц стоит, как бюджетный смартфон Xiaomi

В США начали подключать домашний интернет со скоростью 5 Гбит/с. Каждый месяц стоит, как бюджетный смартфон XiaomiИнтересно, когда подобное появится и в России?
Сообщается, что доступ к более быстрому интернету потенциально могут получить около 5,2 млн абонентов в более чем 70 мегаполисах. В том числе предложение доступно жителям Атланты, Далласа, Канзас-Сити, Лос-Анджелеса и Нового Орлеана.
Но стоит понимать, что стоимость услуги также высока. Например, тариф на 2 Гбит/сек оценён в 110 долларов (8,6 тыс рублей) в месяц, в то время как вариант с 5 Гбит/сек — в 180 долларов (14,1 тыс рублей) в месяц.
Для сравнения, по схожей цене Xiaomi продаёт полноценный смартфон — Redmi Note 10 Lite, за который уже на старте просили 190 долларов (14,9 тыс рублей).
Что интересно, в США трудно назвать доступными и более базовые тарифы на интернет. Та же AT&T предлагает доступ на скорости в 500 Мбит/сек за 65 долларов (5,1 тыс рублей), а 300-мегабитный интернет за 55 долларов (4,3 тыс рублей). И всё это ежемесячная плата!