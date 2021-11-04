В США начали принудительно обучать медиков вегетерианству

По словам представителей школы, коллектив достиг успехов в развитии образования растительной культуры питания, потому школа и предложила этот проект.

Автором программы является профессор Майкл Грегер, который рассказал о том, что новая программа основана на успехах школы в разработке различных моделей как вегетарианской, так и веганской диеты, предполагающей полный отказ от продуктов животного происхождения. По его словам, на общую подготовку по питанию отводится менее 20 часов, поэтому студенты, по факту, никакого образования в сфере здорового питания, тем боле растительного, не получают.

Грегер надеется, что предлагаемая им программа станет примером для других учебных заведений.