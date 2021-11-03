В США начали продавать комплекты для переделки бензиновых авто в электромобили

По мысли Ford, это поможет автовладельцам «стандартных» машин бренда быстрее и проще перейти на электрические. Двигатель, о котором идёт речь, выпускается под названием Eluminator e-crate. Силовая установка развивает мощность в 281 лошадиных сил и 433 ньютон-метров крутящего момента. Цена двигателя — $3900, или, примерно, 280 тысяч рублей.

Для презентации двигателя в единственном варианте был воссоздан классический пикап Ford F-100 1978 года с двумя двигателями Eluminator e-crate. Общая мощность составила 480 «лошадей» и 860 ньютон-метров крутящего момента. Таким образом «классика» полностью соответствует характеристикам современного Mustang Mach-E GT — версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.