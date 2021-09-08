В США начали продавать наггетсы из искусственного мяса

Наука и технологии
Сегодня в 05:44
В США начали продавать наггетсы из искусственного мясаЭто соя, но по словам производителя, без гема
Знаменитый американский бренд Impossible Foods начал продавать наггетсы из искусственного мяса. Продукт уже можно заказать в ресторанах или купить в ряде американских розничных магазинов.
Как отмечает источник, растительное мясо для наггетсов сделано из сои, но в нём нет синтетических добавок и искусственного гема. Продукт популярен и вскоре начнёт продаваться во многих американских торговых сетях, например, в Walmart, Kroger, Albertsons, Giant и других.
Напомним, компанию по производству растительных заменителей «скоромных» продуктов основал профессор Стэндфордского университета Патрик Браун. Его бренд Impossible Foods предложил заменители курицы, рыбы, а также коровьего молока на растительной основе.