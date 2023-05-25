В США начали разрабатывать навигационную систему для Луны, аналогичную GPS

В США начали разрабатывать навигационную систему для Луны, аналогичную GPSПроект контролирует Пентагон
На ежегодной технологической конференции GEOINT, посвящённой вопросам геопространственной разведки и геоинформатики, директор Национального агентства геопространственной разведки США, вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что Пентагон совместно с NASA разрабатывает новую геодезическую систему для Луны.
Речь идёт о «Лунной системе геодезической ориентации», которая будет работать по аналогии с Земной геодезической системой, предоставляя точную информацию о широте, долготе и времени. К тому же система предполагает такую же функциональность, как у GPS.
В проекте участвует NASA и различные подразделения Пентагона: Геологическое исследовательское управление США, Космические войска, Командование космического пространства. Все работы находятся под контролем Пентагона.
После тестирования системы для Луны планируется разработка аналогов для других планет.