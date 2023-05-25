В США начали разрабатывать навигационную систему для Луны, аналогичную GPS

Речь идёт о «Лунной системе геодезической ориентации», которая будет работать по аналогии с Земной геодезической системой, предоставляя точную информацию о широте, долготе и времени. К тому же система предполагает такую же функциональность, как у GPS.

В проекте участвует NASA и различные подразделения Пентагона: Геологическое исследовательское управление США, Космические войска, Командование космического пространства. Все работы находятся под контролем Пентагона.

После тестирования системы для Луны планируется разработка аналогов для других планет.