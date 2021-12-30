В США начали сканировать информацию граждан для вербовки в религиозные организации

Для этого религиозные организации обращаются к компаниям, занимающимся Big Data — сбором и анализом данных. Одним из самых востребованных сервисов из этой сферы стал Gloo, который собирает данные из открытых источников, результатов аналитики общественного мнения или покупает у сторонних аналитических агентств.

На услуги Gloo уже подписано порядка 30 тысяч религиозных организаций и церквей США — 10% от общего числа таких общин.