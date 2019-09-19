В США начали строительство первого десантного катера нового поколения

Американское издание Defense News рассказало, что, по словам генерального подрядчика военно-морских сил США компании Vigor Works, военное ведомство Соединенных Штатов перешла на совершенно новый этап по разработке и постройке перспективного десантного корабля следующего поколения. Планируется, что первый прототип будет готов к использованию уже в ближайшие 4 года.