В США начали строительство первого десантного катера нового поколения

Так, буквально недавно Vigor Works провела церемонию, в рамках которой заложила киль для первого перспективного десантного катера класса Maneuver Support Vessel – Light. Новое вооружение должно будет прийти на смену устаревшим катерам класса LCM-8, находящимся на вооружении военных сил США еще с середины прошлого века.
Проектированием новых десантных катеров занимались при участии британской компании BMT — англичане отвечали за дизайн корабля. Также судно создавалось при поддержке двух корпораций: Gladding-Hearn Shipbuilding и Northrop Grumman.