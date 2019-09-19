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В США начали строительство первого десантного катера нового поколения

Первый рабочий прототип должен выйти уже в ближайшие 4 года
Американское издание Defense News рассказало, что, по словам генерального подрядчика военно-морских сил США компании Vigor Works, военное ведомство Соединенных Штатов перешла на совершенно новый этап по разработке и постройке перспективного десантного корабля следующего поколения. Планируется, что первый прототип будет готов к использованию уже в ближайшие 4 года.

Так, буквально недавно Vigor Works провела церемонию, в рамках которой заложила киль для первого перспективного десантного катера класса Maneuver Support Vessel – Light. Новое вооружение должно будет прийти на смену устаревшим катерам класса LCM-8, находящимся на вооружении военных сил США еще с середины прошлого века.

Проектированием новых десантных катеров занимались при участии британской компании BMT — англичане отвечали за дизайн корабля. Также судно создавалось при поддержке двух корпораций: Gladding-Hearn Shipbuilding и Northrop Grumman.

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