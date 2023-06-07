Наука и технологии
15:26, 07 июня 2023
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В США начали всерьёз «закручивать гайки» криптоиндустрии: госрегулятор засудит очередную биржу

В США засудят одну из крупнейших бирж Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на одну из крупнейших криптобирж Coinbase, из-за чего акции компании обрушились на 13%.

SEC обвиняет Coinbase в разрешении пользователям торговать криптовалютными токенами, не зарегистрированными в качестве ценных бумаг. Дополнительные претензии регулятора к бирже заключаются в том, что с 2019 года Coinbase не зарегистрирована как брокер.

В связи с этим регулятор требует вернуть государству часть прибыли, полученной, по утверждениям SEC, незаконным путём.

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