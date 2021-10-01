В США начали выводить из эксплуатации новые военные корабли

Как отмечает издание The Drive, это достаточно новый корабль, прослуживший в составе американских ВМС всего 13 лет, что не считается сроком службы. Freedom списали по причине нарастающих проблем в манёвренности, управляемости, оснащённости на фоне шагнувшего вперёд развития вооружений, проблем с двигательными установками и того факта, что по этим причинам корабль всего один раз участвовал в боевых действиях, а после использовался только для испытательных и учебных задач. На момент списания Freedom имел экипаж из девяти офицеров и 41 матроса.

При этом, как отмечает источник, вывод из эксплуатации коснётся ещё 4 кораблей этого же класса. И этот процесс уже начался: 31 июля из эксплуатации был выведен корабль класса USS Freedom LCS-2 Independence. Всё это, по сообщениям источника, говорит о возможном полном отказе американских ВМС от кораблей этого класса.