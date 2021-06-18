В США начались продажи шлемов для «чтения мыслей»

Flow разрабатывался для оценки внимания и эмоционального состояния человека, в то время как Flux отвечает за анализ работы мозга, обучения и реакции на информацию. При этом цена устройств составляет 50 тыс долларов (около 3,6 млн рублей).

При этом основатель Kernel Брайан Джонсон уже заявил, что планируется снизить цену шлемов до стоимости смартфонов к 2030 году. И всё для того, чтобы «их могла позволить себе любая семья».