Наука и технологии
Сегодня в 13:34
В США начались продажи шлемов для «чтения мыслей»До конца десятилетия они должны стать «нормой» для любой семьи
Разработки в области связки компьютерных технологий и разума в последние несколько лет набирают популярность. Чего только стоит Neuralink Илона Маска, планирующая вживлять чип в мозг человека.
Но если Маск лишь готовит анонс своего массового продукта, то ребята из Kernel уже начали продажи шлемов Flow и Flux. Оба девайса способны «читать мысли», пишет Bloomberg.
Flow разрабатывался для оценки внимания и эмоционального состояния человека, в то время как Flux отвечает за анализ работы мозга, обучения и реакции на информацию. При этом цена устройств составляет 50 тыс долларов (около 3,6 млн рублей).
При этом основатель Kernel Брайан Джонсон уже заявил, что планируется снизить цену шлемов до стоимости смартфонов к 2030 году. И всё для того, чтобы «их могла позволить себе любая семья».