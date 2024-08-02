В США началось двойное антимонопольное расследование в отношении Nvidia

Одно расследование касается покупки Nvidia израильской компании Run:ai, разрабатывающей ПРО для управления графическими процессорами (GPU). Сумма сделки составила $700 млрд, но крнкретные претензии к покпателю регулятор не уточнил.

Второе расследование инициировано после жалоб клиентов Nvidia в связи с тем, что вендор якобы берёт повышенную плату за использование облачного оборудования, если эти компании покупают чипы у конкурентов. В Nvidia заявили, что соблюдают законы и готовы делиться с регулятором любой интересующей информацией.