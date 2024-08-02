Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2024, 21:45
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В США началось двойное антимонопольное расследование в отношении Nvidia

После жалоб клиентов вендора
Антимонопольный регулятор США начал в отношении компании Nvidia двойное расследование.
В США началось двойное антимонопольное расследование в отношении Nvidia
© Coolcaesar, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Одно расследование касается покупки Nvidia израильской компании Run:ai, разрабатывающей ПРО для управления графическими процессорами (GPU). Сумма сделки составила $700 млрд, но крнкретные претензии к покпателю регулятор не уточнил.

Второе расследование инициировано после жалоб клиентов Nvidia в связи с тем, что вендор якобы берёт повышенную плату за использование облачного оборудования, если эти компании покупают чипы у конкурентов. В Nvidia заявили, что соблюдают законы и готовы делиться с регулятором любой интересующей информацией.

Источник:Information
Автор:Андрей Кадуков
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