В США началось производство электротракторов на базе процессоров NVIDIA

Представители бренда рассказали, что каждый экземпляр MK-V оснастили шестью модулями NVIDIA Jetson Xavier NX. Благодаря им машина лучше ориентируется в пространстве лишь за счёт установленных на неё камер.

Инженеры, ответственные за разработку трактора, заявили, что их подход более практичен в сравнении с вариантом с GPS-навигацией. Так, связь со спутниками может быть нарушена или вовсе отсутствовать исключительно из-за особенностей местности, в то время как камеры работают сами по себе.

Сообщается, что пиковая мощность MK-V — 40–70 л.с, а время автономной работы от одного заряда — до 14 часов. Ещё одной особенностью тракторов стало то, что работать они могут как под управлением человека, так и самостоятельно.