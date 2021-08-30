В США началось производство новейшей управляемой ракеты AARGM-ER

По данным World Defence News, Пентагон выдал соответствующее одобрение компании-разработчику, передаёт Военное Обозрение. При этом проектирование и создание ракеты проводилось объединённой командой правительства и промышленности на протяжении последние нескольких лет.

Напомним, что работы над AARGM-ER начались ещё в 2015 году. Боевая единица относится к классу противорадиолокационных средств поражения. Это означает, что оно как бы «выискивает» цель по еэ радиоэлектронному излучению. Их, например, выделяют радары неприятельских систем ПВО в процессе мониторинга неба.