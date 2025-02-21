В США началось расследование, не получала ли компания DeepSeek чипы Nvidia

Сингапур оказался в центре расследования, так как США проверяют, не получала ли китайская компания чипы Nvidia для своего ИИ при посредничестве Сингапура. Второй министр торговли и промышленности Сингапура Тан Си Ленг отметил, что отчёты о продажах Nvidia в Сингапуре отражают в основном выставление счетов, а не фактическую поставку продукции.

При этом физическая поставка продуктов Nvidia в Сингапур составляет менее 1% от общего дохода компании за трёхмесячный период. «Эта практика централизации выставления счетов в целях оптимизации финансовых операций является распространённой для глобальных компаний и позволяет им доставлять товары туда, где они необходимы», — сообщает портал Techspot.