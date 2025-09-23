В США начался новый антимонопольный процесс против Google из-за интернет-рекламы

Представители властей утверждают, что такая мера необходима для восстановления конкуренции на рынке цифровой рекламы. Ранее суд уже признал, что Google незаконно связала свою биржу рекламы с сервером для издателей, создав монопольное положение. Минюст также требует сделать открытым исходный код механизма проведения рекламных аукционов.

Адвокаты Google назвали предложения властей радикальными и безрассудными. По их мнению, принудительная продажа бизнеса нанесет ущерб конкуренции и создаст неопределенность для рекламодателей и издателей. Компания предложила альтернативные меры, включая изменения политик для упрощения работы с конкурентными платформами.

Решение суда ожидается в ближайшие месяцы.