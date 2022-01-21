В США начнут блокировать рекламу TikTok и других «враждебных компаний» на сайтах

Первый законопроект касается запрета продвижения крупными IT-компаниями своих сервисов на собственных сайтах. При этом закон разрешает продвигать сервисы сторонних ресурсов.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США предложили расширить список компаний, подпадающих под действие закона. По этой причине в перечне оказалась и соцсеть TikTok.

Согласно второму законопроекту, магазины приложений не имеют права навязывать разработчикам свои платёжные решения и запрещать другие, которые могут предлагать более выгодные условия.

Глава Apple Тим Кук отрицательно отнёсся к самой идее законопроектов. При этом один из сенаторов, внёсших законопроекты на рассмотрение, Эми Клобучар, рассказала, что говорила с исполнительным директором компании Сундаром Пичаи и пришла к выводу, что компании законопроект, скорее всего, не понравится.