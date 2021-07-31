В США начнут добывать водород из морской воды

Наука и технологии
Сегодня в 12:15
В США начнут добывать водород из морской водыЕго хотят производить в промышленных масштабах
Учёные из Флориды добились выделения водорода из морской воды. Ранее такие реакции были единичными и давались с большим трудом из-за того, что с водородом конкурировал выделяющийся хлор. К тому же электролиз — энергоёмкий процесс.
Такая информация появилась на сайте Университета Центральной Флориды. Как сообщается, такое расщепление стало возможным благодаря наноматериалу, который был разработан специально для этих целей. Материал представляет собой тонкую плёнку с наноструктурами на поверхности из селенида никеля с железом, обогащённым люминофором.
Отмечается, что разработка позволяет проводить электролиз в более короткие сроки, с меньшим расходованием энергии и благодаря ей можно добиться выделения водорода в промышленных масштабах. Также отмечается об экологичности водородного топлива и необходимости таких разработок для борьбы с изменением климата.