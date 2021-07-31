Наука и технологии
Сегодня в 12:15

В США начнут добывать водород из морской воды

Его хотят производить в промышленных масштабах
Учёные из Флориды добились выделения водорода из морской воды. Ранее такие реакции были единичными и давались с большим трудом из-за того, что с водородом конкурировал выделяющийся хлор. К тому же электролиз — энергоёмкий процесс.
В США начнут добывать водород из морской воды

Такая информация появилась на сайте Университета Центральной Флориды. Как сообщается, такое расщепление стало возможным благодаря наноматериалу, который был разработан специально для этих целей. Материал представляет собой тонкую плёнку с наноструктурами на поверхности из селенида никеля с железом, обогащённым люминофором.

Отмечается, что разработка позволяет проводить электролиз в более короткие сроки, с меньшим расходованием энергии и благодаря ей можно добиться выделения водорода в промышленных масштабах. Также отмечается об экологичности водородного топлива и необходимости таких разработок для борьбы с изменением климата.