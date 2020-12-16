В США начнут доставлять продукты беспилотниками уже в 2021 году
По словам представителей Walmart, компания занималась проектом совместно со стартапом Gatik на протяжении последних полутора лет. А уже в следующем году они намерены перейти на новый уровень в своём сотрудничестве, отказавшись от «страхующих» водителей, передаёт The Verge.
В Gatik заявили, что в общей сложности их автономные траки проехали около 112 тыс километров, правда вместе с водителем, контролирующим процесс, внутри. И то, что уже в следующем году компания запустит их полностью автономными, говорит о высокой надёжности протестированных систем.
Наши совместные испытания с Gatik — это всего лишь часть из множества вариантов использования транспортных средств с автопилотом. И мы рады продолжить изучение того, как мы могли бы включить всё это в нашу систему доставки.