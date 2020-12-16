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В США начнут доставлять продукты беспилотниками уже в 2021 году

Последние полтора года Walmart испытывала соответствующую технологию
В сети появилась информация о ближайших планах американской сети Walmart. Как оказалось, компания намерена уже в 2021 году начать использование полностью автоматизированных беспилотников для доставки товаров.

По словам представителей Walmart, компания занималась проектом совместно со стартапом Gatik на протяжении последних полутора лет. А уже в следующем году они намерены перейти на новый уровень в своём сотрудничестве, отказавшись от «страхующих» водителей, передаёт The Verge.

В Gatik заявили, что в общей сложности их автономные траки проехали около 112 тыс километров, правда вместе с водителем, контролирующим процесс, внутри. И то, что уже в следующем году компания запустит их полностью автономными, говорит о высокой надёжности протестированных систем.

Наши совместные испытания с Gatik — это всего лишь часть из множества вариантов использования транспортных средств с автопилотом. И мы рады продолжить изучение того, как мы могли бы включить всё это в нашу систему доставки.

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