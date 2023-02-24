В США начнут наказывать в суде за эмодзи (смайлы) с определённым подтекстом

В США начнут наказывать в суде за эмодзи (смайлы) с определённым подтекстомАмериканский суд постановил привлечь за это к ответственности
Постановление судьи окружного суда по Южному округу Нью-Йорка Виктора Марреро перевернуло американскую криптоиндустрию. Дело касается использования эмодзи «ракета», «денежный мешок» и «график акций» проектом NBA Top Shot, принадлежащим компании Dapper Labs.
Фото: Nit.pt
По словам судьи, сотрудники проекта использовали указанные эмодзи в качестве финансовых рекомендаций в силу их ясного смысла и прямого намёка на прибыль, которую получат пользователи при покупке токенов. Эти эмодзи проект публиковал в своём аккаунте Twitter.
Но прибыль была нестабильной, что, по мнению суда, вводило пользователей в заблуждение. Это должно иметь юридические последствия, чего раньше ещё не бывало. Судья Марреро создал новый прецедент.
В криптоиндустрии уже началось возмущение. Многие держатели криптовалют считают, что теперь им придётся хорошенько подумать, прежде чем ставить в своих сообщениях эмодзи, тем более те, которые могут быть восприняты как финансовые рекомендации.
А главный консультант NFT-платформы Enjin Оскар Франклин Тан заявил, что прецедент Dapper Labs является прямой угрозой свободе слова.