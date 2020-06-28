В США начнут печатать гоночный автомобиль мощностью 1232 лошадиные силы

Заниматься проектом намерена компания под названием Czinger - именно ее инженеры намерены потратить на печать одного спорткара от 6 до 12 месяцев. К слову, производство автомобиля столь необычным методом была начата практически сразу, как только специалисты рассчитали все расходы и адаптировали 3D-принтер по изготовление конструкционных деталей.

”Мы начинаем с нуля. Коммерчески доступные 3D-принтеры и материалы в нашем случае не работают. Сплавы слишком хрупкие, они не предназначены для наших целей и для того, чтобы сделать структуру транспортного средства, необходимо заново изобрести материалы и создать специальную машину для их печати”, - рассказали работники Czinger.

При этом важно отметить тот факт, что в производстве достаточно надежного и мощного 3D-принтера, компании помог немецкий производитель подобной продукции под названием SLM Solutions. Благодаря запатентованному программному обеспечению, инженеры Czinger имеют возможность заранее подсчитать, какие материалы нужны для достижения наилучших результатов, а принтер печатает все после анализа массива данных.