В США начнут продавать пластырь, диагностирующий COVID-19 на ранних этапах

Планируется, что производством “чудо-пластыря” займутся в штате Миннесота, на заводе по производству микросхем, принадлежащем компании SkyWater Technology. Размещаться устройство будет на коже, а принимать получаемые данные будет обыкновенный смартфон посредством беспроводной связи.

Данный пластырь должен будет использоваться совместно с другими инструментами, определяющими COVID-19 на ранних стадиях, в том числе обнаруживающими кашель и лихорадку. Сам же пластырь способен очень чутко реагировать на изменение температуры тела человека.

”Теперь, когда проверки температуры становятся повсеместными при возврате людей к работе, критически важной является поставка недорогих бесконтактных термометров. SkyWater and Linear ASIC помогли нам разработать большое количество беспроводных температурных датчиков, которые могут удаленно контролировать температуру и рекомендовать людям с симптомами инфекционных респираторных заболеваний оставаться дома”, — рассказал сооснователь Asymmetric Return Capital Брайан Виск.